Транснациональные корпорации ведут борьбу за контроль над сферой искусственного интеллекта

Основатель японского холдинга SoftBank Group Масаеши Сон планирует привлечь $100 млрд в основание нового предприятия по производству чипов.

Инициатива, получившая кодовое наименование Project Izanagi, направлена на создание конкурента корпорации NVIDIA в области искусственного интеллекта. Ожидается, что она будет способствовать развитию глобального ИИ (AGI), и в будущем позволит машинами превзойти людей по умственным способностям.

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Project Izanagi станет дополнением к уже действующей компании Arm Holdings SoftBank, сконцентрированной на разработке процессорных архитектур. Пока неизвестно, будут ли ИИ-чипы, созданные Project Izanagi, опираться на технологии ARM, например архитектуру набора команд (ISA). Также неясно, каким образом они смогут сосуществовать с планами ARM по конструированию эталонных реализаций процессоров для различных рабочих нагрузок. Но точно понятно, что Project Izanagi, названный в честь японского бога творения и жизни, станет амбициозным проектом в сфере ИИ.

Очевидно, что Масаеши Сону и его команде придется приложить серьезные усилия для успешной конкуренции с NVIDIA. "Зеленый гигант" не только располагает большим количеством талантливых инженеров, отлично разбирающихся в аппаратном обеспечении, но имеет козырь в виде повсеместно распространенного программного стека CUDA. Будет непросто превзойти то, что существует на рынке уже более 16 лет.

Сам Project Izanagi является частью более широкого проекта Сона по созданию искусственного интеллекта, который по видению создателя, будет реализован в течение следующего десятилетия. Масаеши Сон не сомневается, что внедрение ИИ приведет людей к более безопасному, здоровому и счастливому миру. Некоторые считают его ожидания слишком завышенными, учитывая многочисленные провалы его предыдущих инвестиций и стартапов. Но всё равно Масаеши уверен в потенциале AGI и советует японским корпоративным клиентам использовать ИИ, иначе последние рискуют остаться позади. " Я убежден, что AGI станет реальностью через 10 лет", заявил он.

По состоянию на 31 декабря имеющиеся в распоряжении Softbank денежные средства оцениваются в 6,2 трлн йен или 41 млрд долларов. Согласно отчетам, Сон собирается взять 30 млрд из Softbank, а оставшиеся 70 млрд вложат финансовые институты Ближнего Востока. Впрочем, учитывая тот факт, что Масаеши имеет склонность к резкой трансформации своих планов, дальнейшая судьба проекта может довольно сильно измениться.