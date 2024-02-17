В устаревших CPU отсутствует нужная для ОС инструкция POPCNT

Практически во все времена не существовало никаких ограничений на запуск новых версий Windows на устаревших процессорах. Единственным условием была ограниченная производительность последних. Пользователи сами устанавливали для себя минимальную планку, определявшуюся тем, насколько комфортно шевелится ОСь на том или ином CPU.

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Однако, в Microsoft решили покончить с данной практикой, жестко установив допустимые границы. Отныне для запуска будущих версий Windows процессоры ПК в обязательном порядке должны поддерживать инструкцию POPCNT, иначе операционная система просто откажется загружаться.

POPCNT была массово внедрена вместе с набором инструкций SSE 4.2 в 2008 году. Intel включила его в свою новую архитектуру Nehalem, которая задала вектор развития "синих" процессоров на годы вперед. И, хотя AMD опередила конкурента, внедрив POPCNT еще в 2006 году в серверных Opteron, её потребительские процессоры вышли незадолго до появления "интеловских".

Таким образом, все чипы Intel, выпущенные до первых Core с приставкой "i", будут не в состоянии запускать Windows 11 24H2, релиз которой запланирован на осень этого года. Это все CPU, входящие в линейки Core 2 Duo и Core 2 Quad, а также Pentium и Celeron Dual-Core. То же самое относится и к семейству AMD Athlon 64. Естественно еще более старые камни также перестанут поддерживаться.

В случае с AMD все понятно, так как Athlon 64 для нормальной работы просто не хватает ядер, а первому поколению Phenom — однопоточной производительности. Однако, на рынке существует множество доступных 4-ядерных Xeon на сокете LGA 775, устанавливающихся в недорогие материнские платы. Данные связки всё еще могут предложить допустимую скорость, достаточную для браузинга и обработки документов, даже в Windows 11, пусть и с небольшим "обезжириванием" и тюнингом ОС.

В общем, к великому сожалению, с радикальным переходом "винды" на новые инструкции огромнейший пласт народных CPU будет от неё отрезан раньше времени. Так что, экономным пользователям по всей видимости всё же придется потратиться на более современное железо, либо, как вариант, перейти на легковесные дистрибутивы Linux.