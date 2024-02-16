На видеокарте из 2012 года можно запустить оптимизированные AAA-хиты с неплохим FPS

12 лет назад NVIDIA приходилось сдерживать массивный натиск видеокарт AMD, которые зачастую выглядели более привлекательными решениями. DLSS и "лучи" в то время еще не были особо распространены, поэтому "зеленым" приходилось применять тактику честной конкуренции.

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Так родилась легендарная GeForce GTX 660, ставшая на несколько лет вперед опорной видеокартой в среднем сегменте. Единственная конфигурация с 2 ГБ памяти GDDR5 и высокопроизводительным GPU GK106, идущим наравне с монструозной печкой GeForce GTX 480, сделали её своего рода аналогом GeForce RTX 3060 12 GB.

Последние тесты показывают, что благодаря заложенному NVIDIA потенциалу GeForce GTX 660 все еще может дать жару. Она до сих пор способна запускать множество современных игр, поддерживая в них приемлемую частоту кадров.

К примеру, в популярном онлайн-шутере Counter-Strike 2 на низких настройках в разрешении 720p средний фреймрейт практически всегда находится выше отметки в 100 FPS. И даже в новейшем третьем сезоне Call of Duty: Warzone можно наблюдать около 50 FPS.

Что же касается тяжелых ААА-проектов, то и здесь GeForce GTX 660 не полностью бесполезна. Показательный Cyberpunk 2077 вполне себе бегается на кинематографичных 26 к/с. А лучшая игра 2022 года, Elden Ring, без преувеличения летает с 43 к/с. То же самое можно сказать и про Hogwarts Legacy, так как 40 FPS вполне достаточно для полетов на метле.

По итогу получается, что даже спустя 12 лет после релиза GeForce GTX 660 всё еще тащит многие современные графонистые тайтлы высшей категории качества. Да, пусть и на пониженных настройках с включенным FSR, но за для столь древней видеокарты за 30$ это в целом отличный результат.