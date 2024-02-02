Производителя микросхем флеш-памяти для твердотельных накопителей из Поднебесной, включили в список 1260H, так как YMTC, появившись на рынке NAND-памяти сравнительно недавно, сумела, фактически "в одно лицо" обрушить цены на SSD

Компанию Yangtze Memory Technologies Inc., производителя микросхем флеш-памяти для твердотельных накопителей из Поднебесной, включили в список 1260H, куда относят организации, которые могут угрожать национальной безопасности США.

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В Пентагоне считают, что YMTC обладает тесными связями с Коммунистической партией Китая и активно поддерживает военно-промышленный комплекс своей страны. Хотя произошедшее и не повлияет прямо на финансовую деятельность вендора, доступ компании к заказам Минобороны будет закрыт.

Кроме этого, YMTC может столкнуться с некоторыми трудностями в дальнейшем технологическом развитии, поскольку включение в список 1260H означает для иностранных фирм запрет на приобретение передового оборудования, в котором используется американская интеллектуальная собственность. Сообщается, что в будущем не исключено добавление YMTC в черный список Министерства финансов США, что может серьезно ограничить её деловые перспективы.

Выходит, пресловутая "невидимая рука рынка" вновь расставила всё так, как ей было удобно. Впрочем, опасения властей Америки не беспочвенны, так как Yangtze Memory Technologies Inc., появившись на рынке NAND-памяти сравнительно недавно, сумела, фактически "в одно лицо" обрушить цены на SSD до неприемлемых для американских производителей значений.

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Micron, а также союзные южно-корейские Samsung и SK Hynix в прошлом году заявили о рекордных убытках, исчисляющихся сотнями миллионов долларов. Недорогие твердотельные накопители на чипах YMTC, обладая сравнительно высокими скоростными характеристиками, сделали ненужной неконкурентноспособную продукцию от именитых брендов.