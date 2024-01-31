Рекордный срок поддержки платформы после LGA 775

Вышедшие в конце 2021 года процессоры семейства Alder Lake принесли значительный прирост производительности по сравнению с Core 11-го поколения. Многие ожидали, что 13-я линейка станет последней для нового сокета LGA 1700, но Intel перевыпустила её, заменив цифру 3 на 4.

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Теперь было точно понятно, что это последние CPU, и дальше уже только переходить на LGA 1851. Однако, Intel неожиданно решила продлить период актуальности LGA 1700, запланировав для него выпуск четвертного по счету поколения Core.

Новые чипы будут основаны на архитектуре Bartlett Lake-S, которая станет вторым переосмыслением Raptor Lake-S. Они не лишатся поддержки памяти стандарта DDR4 и без проблем смогут устанавливаться в существующие материнские платы для LGA 1700. Очевидно, что вендорам придется выпустить новые обновления прошивки для своих продуктов.

Ожидается, что семейства Bartlett Lake и Arrow Lake будут продаваться одновременно. А, так как Arrow Lake предложит все же более высокие скоростные характеристики, то Intel, вероятно, намеревается позиционировать новинку как более бюджетное решение.

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Конечно, при наличии на рынке LGA 1851 смысла в построении нового ПК на LGA 1700 не много. Как и апгрейд с флагманов 13 и 14-го поколений ради повышения FPS в играх, ведь Arrow Lake все равно будет быстрее. Но вот прыжок с какого-нибудь Core i3-12100F позволит отстрочить смену платформы еще на несколько лет.