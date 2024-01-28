Хороший запас производительности в сочетании с мощной встроенной графикой

Ожидаемые многими новейшие APU Ryzen 8000-й серии со дня на день должны появиться в мировой рознице, а через несколько недель и в отечественной. Они принесут с собой значительный прирост относительно предыдущего поколения в лице Ryzen 5000G, как по процессорной части, так и по мощности встроенной графики.

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Топы популярных бенчмарков уже пополняются результатами тестов производительности, позволяющими сравнить новинки с множеством других "камней". Так, согласно рейтингу выскоскоростных CPU от Passmark, младшая модель Ryzen 5 8500G в однопоточном режиме практически не уступает заведомо существенно более дорогому Core i5-14600K, требующему соответствующего класса материнскую плату, а также довольно приличное охлаждение.

В производительности на ядро, которой так славятся процессоры Intel, Ryzen 5 8500G отстал от "синего конкурента" менее, чем на 10%. Учитывая вероятную двукратную разницу в цене между обоими участниками, решение от "красного лагеря" видится гораздо более выгодной покупкой для геймеров и тех, кто не привык полагаться на "мощь" энергоэффективных ядер.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов наличие в Ryzen 5 8500G значительно более быстрого встроенного iGPU Radeon 760M, в сравнении с Intel UHD Graphics 770. Согласно тестам мобильных APU, первый позволяет выдавать стабильные 60 FPS в Forza Horizon 5 в разрешении 1080p на высоких настройках графики.

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Таким образом, выходящие в скором времени Ryzen 8000G сделают десктопные APU еще более привлекательными. Они без сомнения станут отличной основой как для компактных игровых систем, в которых наличие дискретной видеокарты не предполагается изначально, так и для полноразмерных геймерских ПК, где видеокарта может быть докуплена позднее.