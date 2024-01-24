Надежды, к сожалению, не оправдались

Стартовали продажи GeForce RTX 4070 Ti, которая является, пожалуй, самой ожидаемой видеокартой GeForce RTX 4000 с приставкой SUPER. Основным усовершенствованием в новинке стало увеличение объема видеопамяти с 12 до 16 ГБ.

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Это, а также повышение кол-ва CUDA-ядер и улучшение прочих характеристик заставило многих поверить в то, что в плане производительности в играх GeForce RTX 4070 Ti SUPER продемонстрирует значительный прорыв.

Однако, эти ожидания были чрезмерно завышены. Тесты, проведенные именитыми зарубежными техно-порталами показали — обновленная модель не далеко ушла от версии без приставки SUPER. На самом деле, более старшая GeForce RTX 4080 значительно отрывается практически во всех проектах.

Так, по сумме результатов в 1080p GeForce RTX 4070 Ti SUPER опередила предшественницу на жалкие 2,6%. В то же время GeForce RTX 4080 оказалась быстрее новинки на 12,6%. Даже Radeon RX 7900 XT за $750 с бо́льшим объемом VRAM смогла опередить GeForce RTX 4070 Ti SUPER на 6,3%.

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Таким образом, получается, что GeForce RTX 4070 Ti SUPER принесла с собой микроскопический прирост производительности относительно GeForce RTX 4070 Ti, и главным её плюсом стали только 16 ГБ VRAM за те же деньги. Возможно, выходящая 31 января GeForce RTX 4080 SUPER окажется более интересной, особенно в сравнении с GeForce RTX 4090.