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Геймеры всего мира находятся в предвкушении выхода линейки графических ускорителей GeForce RTX 4000 SUPER, так последняя будет обладать более выгодным соотношением "цена / производительность".
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Так, согласно последним тестам в Geekbench 6, GeForce RTX 4070 с приставкой SUPER по скорости практически равна GeForce RTX 4070 Ti. В бенчмарке OpenCL новинка набрала 195384 балла, а в CUDA — 219237. Это всего на 5% меньше, чем результат, демонстрируемый Ti-версией.
Впрочем, данное равенство можно было предсказать. Во-первых, количество CUDA-ядер в обеих моделях отличается не кардинально, 7168 против 7680, А, во-вторых, GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 4070 Ti имеют одинаковые характеристики VRAM и идентичный размер L2-кэша в 36 МБ. Так что, получившиеся результаты в тестах в целом можно считать правдивыми.
Очевидно, что если, GeForce RTX 4070 SUPER действительно будет предлагаться за $600, то с финансовой точки зрения она станет гораздо более интересным предложением, чем GeForce RTX 4070 Ti за $800. В конечном счете, GeForce RTX 4070 Ti, вероятно, придется уйти с рынка. Схожую ситуацию мы могли наблюдать при выходе GeForce RTX 2060 SUPER, которая заменила более дорогую GeForce RTX 2070.
Небольшой разгон GeForce RTX 2060 SUPER позволял догонять GeForce RTX 2070, так что геймеры, в итоге, только выиграли от свершившейся рокировки. И в случае с GeForce RTX 4070 SUPER ситуация может повториться.