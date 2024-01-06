Отставание довольно незначительное

Геймеры всего мира находятся в предвкушении выхода линейки графических ускорителей GeForce RTX 4000 SUPER, так последняя будет обладать более выгодным соотношением "цена / производительность".

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Так, согласно последним тестам в Geekbench 6, GeForce RTX 4070 с приставкой SUPER по скорости практически равна GeForce RTX 4070 Ti. В бенчмарке OpenCL новинка набрала 195384 балла, а в CUDA — 219237. Это всего на 5% меньше, чем результат, демонстрируемый Ti-версией.

Впрочем, данное равенство можно было предсказать. Во-первых, количество CUDA-ядер в обеих моделях отличается не кардинально, 7168 против 7680, А, во-вторых, GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 4070 Ti имеют одинаковые характеристики VRAM и идентичный размер L2-кэша в 36 МБ. Так что, получившиеся результаты в тестах в целом можно считать правдивыми.

Очевидно, что если, GeForce RTX 4070 SUPER действительно будет предлагаться за $600, то с финансовой точки зрения она станет гораздо более интересным предложением, чем GeForce RTX 4070 Ti за $800. В конечном счете, GeForce RTX 4070 Ti, вероятно, придется уйти с рынка. Схожую ситуацию мы могли наблюдать при выходе GeForce RTX 2060 SUPER, которая заменила более дорогую GeForce RTX 2070.

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Небольшой разгон GeForce RTX 2060 SUPER позволял догонять GeForce RTX 2070, так что геймеры, в итоге, только выиграли от свершившейся рокировки. И в случае с GeForce RTX 4070 SUPER ситуация может повториться.