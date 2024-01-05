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Razg0n
80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
А Intel и вовсе пока не видно.

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Компания Valve опубликовала обновленную статистику Steam, которая показывает расклад сил в аппаратном обеспечении и ПО на геймерских системах. Согласно ей, игроки в массе своей предпочитают устанавливать в свои ПК GPU от NVIDIA.

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Примерно 80% компьютеров со Steam оснащены той или иной видеокартой GeForce, и лишь 15% приходится на продукцию AMD. Из них около 5% представлены встроенной графикой, так что в итоге дискретный Radeon выбирает от силы каждый десятый геймер.

Интересно, что поддержкой DirectX 12 обладают только 60% GeForce, а трассировкой лучей меньше половины. В стане AMD доля устаревших графических ускорителей также довольно высока. Что же касается Intel, то десктопные Arc практически не пользуется популярностью у ПК-юзеров, но, возможно, грядущая серия Battlemage изменит положение дел.

К сожалению, "красный лагерь" не может похвастаться успехами не только на рынке видеокарт, но и на процессорном. В игровых машинах Intel доминирует, занимая две трети от общего количества CPU.

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И, если проигрыш Radeon объясняется банальным отставанием по технологиям и не слишком стабильными драйверами, то в отказ геймеров принимать Ryzen очевидно закралась финансовая составляющая. Так как процессор является менее важным компонентом, чем видеокарта, то многие предпочитают экономить на нем, деля выбор в пользу доступных Intel Core. Таким образом, пользователями современной платформы AM5 становится немногочисленная группа зажиточных энтузиастов.

#amd #nvidia #steam #geforce #radeon #видеокарта #рыночная доля
Источник: tomshardware.com
4
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80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
owzod
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хм ... а нам говорят красные лучше, что то тут не так.
80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
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