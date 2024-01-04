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Razg0n
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
Спустя 30 лет после основания.

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Начало 2024 года выдалось довольно мрачным для компьютерных энтузиастов, поскольку стало известно, что великий бренд Plextor отныне прекращает свое существование. И новых устройств под данной маркой выпускаться более не будет.

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Компания Kioxia, она же Toshiba Memory, решила полностью исключить Plextor из своей продуктовой линейки, заменив на SSSTC (Solid State Storage Technology). Бренд SSSTC будет ориентирован на выпуск продукции для промышленных предприятий и центров обработки данных, без создания SSD потребительского класса.

Ранее в 2019 году Lite-on продала свой бизнес, включая Plextor, Toshiba Memory за $165 млн. Причиной этому стали снижающиеся финансовые показатели, вызванные отсутствием прогресса в области создания передовых твердотельных накопителей.

В Lite-on не пожелали задействовать наработки Phison, положившись на контроллеры от Marvell. В тот же временной период из Marvell произошла утечка кадров в InnotGrit, так что первая безнадежно отстала от конкурентов, освоивших выпуск SSD на новых генерациях PCIe. В итоге популярность бренда Plextor среди пользователей начала снижаться, пока в Kioxia решили не отказаться от него полностью.

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В 2013 году еще один известный производитель SSD, компания OCZ, также была поглощена Toshiba Memory после банкротства. OCZ канула в лету, когда новый владелец начал продавать накопители под собственной маркой.

#ssd #toshiba #nand #ocz #marvell #kioxia #plextor #твердотельный накопитель #ssstc #toshiba memory
Источник: tomshardware.com
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