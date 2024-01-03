Игроки переходят на более производительное железо

Стартовал новый месяц, а это означает, что пришло время очередного обновления рейтинга Steam Survey, отражающего положение дел в сфере игровых комплектующих для ПК. И в этот раз не обошлось без сюрпризов, хотя некоторые вещи остались на месте.

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Начнем с того, что самый популярный графический ускоритель на планете Земля, GeForce RTX 3060, по прежнему доминирует. Согласно статистике Steam, каждая 20-я игровая система в мире оснащена вышеуказанной видеокартой.

Однако, похоже, что уже скоро положение дел может существенно измениться, поскольку на сцену неожиданно врывается GeForce RTX 4070, относящаяся к более высокому ценовому сегменту. По темпу роста распространенности она 36% опережает GeForce RTX 3060.

Таким образом, четко прослеживается тенденция к повышению производительности геймерских ПК за счет увеличения скорости графической подсистемы. А, учитывая двукратную разницу в стоимости между обоими GPU, можно смело заявить, что игроки начали стремительно богатеть и вкладываться в более мощное железо.

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По всей видимости на это повлияло постоянное увеличение требований современных ААА-игр, а также возможный предстоящий бум майнинга, вызванный стремительным ростом Биткоина. В условиях неопределенности лучше иметь в ПК видеокарту как можно пожирнее, чтобы впоследствии не кусать локти от высоких цен.