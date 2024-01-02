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Razg0n
Intel предположительно готовит к выходу Core i9-14900KS, автоматически разгоняющийся до 6,2 ГГц
Высокая производительность при не менее высоком энергопотреблении

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Вышедшие на рынок процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D в пух и прах разнесли топовые модели от Intel в игровых новинках. Поэтому последняя в срочном порядке начала готовить к релизу свой самый мощный во всех смыслах CPU, который сможет на равных тягаться с флагманами от AMD.

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На зарубежном техно-ресурсе "Videocardz.com" появилось изображение с предсерийным образцом новейшего Core i9-14900KS, опубликованное источником HXL. Заявляется, что данный "камень" станет первым процессором от Intel, способным "из коробки" работать на частоте 6,2 ГГц.

К сожалению, идентификатор S-SPEC был скрыт, что вносит некоторые сомнения в подлинность CPU. Однако, предположения о выходе Core i9-14900KS довольно долго муссировались в сети, и текущий момент как нельзя подходит для различных правдивых утечек, поскольку предыдущие модели в лице Core i9-12900KS и Core i9-13900KS выходили примерно в это же время или немного позже.

Что же касается характеристик, то Core i9-14900KS в целом полностью повторяет Core i9-14900K, за исключением более высокой частоты P-ядер в новинке, а также повышенного лимита TDP, 150 Вт вместо 125 Вт.

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Ценовая политика Intel в отношении KS-серсии, вероятно, останется прежней: Core i9-14900KS будет немного дороже "гражданской" модели с индексом K, около $700 против примерно $600. Впрочем, подобная разница наверняка растворится в общей стоимости игрового ПК на базе Intel с экстремальным уровнем производительности.

#intel #процессор #core #14900ks
Источник: videocardz.com
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