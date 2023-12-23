Отличный вариант для киберспортсменов

Как известно, для профессиональных игроков в онлайн-шутеры одним из важнейших параметров ПК-железа является частота обновления экрана. Научными исследованиями было доказано, что чем она выше, тем ранее геймер сможет среагировать на появление противника из за препятствия.

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Соответственно, монитор с высокой герцовкой является практически обязательным компонентом "боевой машины". К настоящему моменту абсолютным минимумов среди любителей шутеров стали экземпляры с частотой в 144 Гц, но более опытные игроки уже несколько лет массово приобретают модели на 240 и даже 360 Гц.

Однако, самым высококлассным чемпионам и этого порой бывает не достаточно. Поэтому специально для них компания ASUS презентовала свой новейший OLED-монитор ROG Swift OLED PG32UCDP, который спроектирован для работы сразу в двух режимах.

Первый позволяет расслабиться и насладиться сочной картинкой новинок игропрома в режиме 4K / 240 Гц. А когда дело доходит до сетевых баталий, то в дело вступает второй режим. В нем частота обновления происходящего на экране увеличивается до 480 Гц со снижением разрешения до 1080p.

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Теперь "киберкотлеты" с высочайшим уровнем мастерства, наконец, смогут раскрыть свой потенциал, который более не будет ограничен возможностями аппаратного обеспечения.