OpenSource впереди планеты всей

Подавляющее большинство современных программ предназначены для работы исключительно на 64-битных операционных системах, которые гораздо более распространены, чем 32-битные. 32-битный код постепенно становится рудиментом, захламляющим умы разработчиков и тормозящим развитие ПО в целом.

реклама

Для борьбы с этим команда создателей ядра Linux в будущей версии под номером 6.8 сформировала базис для отказа от устаревшего формата вычислений, путем внесения соответствующих правок в исходники. Так, Борислав Петков из AMD выложил патч с изменениями в файлах "elf.h" и "ia32.h", содержащий новую функцию, проверяющую факт использования эмуляции 32-битной платформы.

Если при запуске какой-либо программы в Linux 6.8+ выяснится, что система не поддерживает 32-разрядный режим, то в журнале ядра появится сообщение с объяснением ситуации и предложением включить эмуляцию путем модификации файла конфигурации, если это необходимо.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, плацдарм для полного отказа от устаревших технологий подготовлен, и осталось лишь дождаться, пока большинство основных дистрибутивов Linux перейдет по умолчанию на запуск исключительно 64-разрядного ПО.