Владельцам придется раскошелиться на апгрейд

Как известно, в сообществе OpenSource очень любят перелопачивать код, переписывая его тысячи раз. Конечно, здравое переосмысление структуры проектов, не соответствующих критериям качества, приветствуется, и нагроможденные "костыли" не должны тянуться десятками лет.

реклама

Однако, в некоторых случаях разработчики доходят до откровенного "беспредела". Так, в будущей версии ядра Linux под номером 6.8 они планируют целиком и полностью избавиться от подсистемы UMS, ответственной за возможность создания кастомных драйверов, работающий в пространстве пользователя.

Данный программный механизм бывает особенно полезен в случае, когда производитель "забивает" на поддержку своего железа, и можно кастомизировать существующий драйвер или написать собственный, совместимый с актуальными версиями ядра Linux. Особенно это актуально для владельцев видеокарт, не желающих без причины менять исправно работающее устройство.

Ранее, в Linux 6.3 уже была удалена поддержка легендарных графических ускорителей 3dfx, а также SiS, VIA, ATI Rage 128, S3 Savage, Intel 810 и Matrox MGA, но, благодаря UMS она могла сохраняться. Отказ от UMS и переход на KMS лишил пользователей возможности обновляться на свежие версии ядра ОС.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, OpenSource в очередной раз проявил свою истинную сущность, отвернувшись от своих приверженцев. А владельцам, по всей видимости, придется менять проверенные решения на современные модели, не отличающиеся высокой надежностью.