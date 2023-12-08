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Razg0n
Hetzner объявил о скором прекращении обслуживания клиентов из РФ
Но оставил лазейку для продолжения ведения бизнеса

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Один из крупнейших европейских операторов ЦОД — Hetzner, являющийся также популярным облачным провайдером, объявил о скором прекращении обслуживания россиян. Соответствующее заявление было разослано тем клиентам, которые в профиле указали РФ в качестве страны пребывания.

В письме компания сожалеет о принимаемом решении и указывает на его вынужденность в силу установившейся геополитической ситуации в мире. Она предупреждает, что уже через неделю, 15 декабря, пользователи получат официальное уведомление о "прекращении действия все продуктов и услуг", а 31 декабря новые правила вступят в силу.

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Hetzner убедительно попросила "принять соответствующие меры прямо сейчас", тактично намекая на возможность избежания блокировки путем смены адреса в профиле. На это же указывает выражение сожаления о возможных неудобствах и благодарности за дальнейшее сотрудничество.

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Компания активно присутствует в России не первый десяток лет, сумев заслужить за это время репутацию надежного поставщика услуг по конкурентным ценам. До недавних пор Hetzner обслуживала довольно значительную долю российских сайтов и, по всей видимости, надеется продолжать это делать, несмотря на санкции.

#облачные сервисы #цод #провайдер #хостинг #vps #hetzner #web #хостинг-провайдер #iaas
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Mamas Schwanz
18:50
Ты опять здесь, кочерыжка
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Eaec
18:49
А тебе куда?
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Mamas Schwanz
18:49
Чо тут прпоисходит? Нужно навести какой-никакой порядок. Либерастня и гомосеки налево, правоверные православные иудеи направо.
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Родион Вестов
18:49
Зато в России коммунизм полный, никакой рекламы в ютубе, лепота)
YouTube блокирует Brave, браузер, который позволяет смотреть видео без рекламы
glavhyilo
18:49
1070 итак всё тянет,пару настроек подуменьшил и норм и так графика глаза на жопу лезут.Вот игр нет хороших щас,сюжета нет в играх путёвого.
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FelsheR-BAN100plгssss
18:48
У тебя никакого нет?)) Одни шпаргалки нато?
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Анатолий Павлюшин
18:47
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18:40
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