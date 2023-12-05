Он объединяет в себе самые современные решения в мире корпусов

Компания DeepCool, хорошо известная в нашей стране, представила новый модульный корпус MORPHEUS ATX+ в черном и белом исполнении. Он призван стать домом для топовых комплектующих, имея для этого всё необходимое.

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Съемные сетчатые панели с фильтрами обеспечивают шикарный продув горячего железа. А вкупе с 13-ю вентиляторами внутри можно устроить настоящий ураган. Впрочем, желающие могут поставить до шести 200-мм пропеллеров, по паре снизу, сверху и с фронтальной части.

На задней боковой стенке, а также спереди и сверху доступен монтаж системы жидкостного охлаждения форм-фактором до 3x120 мм или 3x140 мм. За дополнительный обдув видеокарты отвечают три 120 мм или два 180/200 мм вентилятора.

Саму видеокарту можно установить в боковой проекции воспользовавшись специальным кронштейном и райзером PCI-E 4.0 из комплекта корпуса. Поддерживаются модели длиной до 480 мм, то есть все представленные на рынке. Высота процессорных кулеров ограничена значением в 195 мм, что также охватывает любые заводские решения.

Кроме всего прочего, отличительной особенностью DeepCool MORPHEUS ATX+ является наличие монитора, на который выводятся температура и загрузка CPU и GPU. Также для эстетов предусмотрены квадратные резиновые заглушки бирюзового цвета, устанавливающиеся в решетки и формирующие пикселизованные надписи или изображения.

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