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Razg0n
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Исходя из суммы его достоинств

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Важность достаточного охлаждения центрального процессора ПК сложно переоценить, поскольку "холодная голова" позволяет добиться корректной и стабильной работы всей системы.

Зарубежные эксперты, обладающие целыми лабораториями по исследованию компьютерных комплектующих, проверили популярные СВО, представленные на рынке, и выявили лучшие из них.

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Абсолютным лидером по совокупности характеристик стал двухбашенный Thermalright Peerless Assassin 120, который можно найти на полках отечественных магазинов. Данный кулер демонстрирует высокую эффективность при относительно умеренной стоимости в $50-$60.

Среди его достоинств отмечается практически идеальное распределение давления воздушного потока, а также ровная подошва и, в целом, неплохое качество сборки. Thermalright Peerless Assassin рассчитан на использование с процессорами, генерирующими до 200 Вт тепла, такими, как Core i5 или Ryzen 5.

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Разумеется, он не является самой производительной системой воздушного охлаждения, доступной на сегодняшний день. Это звание принадлежит DeepCool Assassin IV, который за счет оригинальной конструкции и ценой повышенного уровня шума умудряется обгонять be quiet! DARK ROCK PRO 4 и Noctua NH-D15S, вплотную приближаясь к лучшим СЖО.

#процессор #thermalright #кулер #peerless assasin
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