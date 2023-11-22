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Razg0n
Предсерийные образцы Core i5-14400F, Core i5-14500 и Core i5-14500T уже продаются в Китае
Выход Core i5 Raptor Lake Refresh не за горами

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С каждым днем релиз новейших процессором Intel Core среднего ценового диапазона становится все ближе. Зарубежное новостное инфополе начинает наполняться информацией о новинках, которые всеми правдами и неправдами умудряются просачиваются на рынок сквозь различные корпоративные заслоны.

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На сей раз нам, наконец, продемонстрировали предварительную версию сверхпопулярного народного Core i5-14400F, который скоро должен стать абсолютным хитом массовых сборок ПК. Вместе с ним также дебютировали Core i5-14500 и Core i5-14500T.

Первый отличается способностью автоматически разгоняться до заветных 5 ГГц, без какого-либо шаманства в BIOS. Ну а модель с приставкой "T" будет отлично залетать в различные компактные, но высокопроизводительные сборки, обладающие низким энергопотреблением и комфортным уровнем шума.

К сожалению, 14-е поколение процессоров Intel Core являет собой скорее косметические обновление платформы LGA 1700, о чем говорят представленные технические спецификации. Так что, вероятно, не стоит ожидать от новинок значительного прироста скорости относительно 13-го или даже 12-го поколений.

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Ранее на китайский рынок также поступил предсерийный образец младшего в линейке Core i3-14100. Таким образом, даже бюджетные системы получат возможность апгрейда на свежее железо.

#китай #процессор #core i5 #cpu #raptor lake refresh #14400 #14400f #core i5-14400f
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Источник: Nvidia GeForce RTX 50 производится по 3-нм техпроцессу и совместим с DisplayPort 2.1
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