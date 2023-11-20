Что говорит о скором официальном выходе модели

Близится начало 2024 года, а это значит, что обладатели платформ LGA 1700, не относящиеся к экстремальным оверклокерам, замерли в ожидании выхода новейших процессоров Intel Core 14-го поколения, не имеющих приставки "K" в названии модели.

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Появившийся в китайской рознице предварительный образец младшего Core i3-14100 с идентификатором SRN26 подтверждает скорый и неминуемый релиз новинок. Предлагаемый экземпляр является не инженерным, а тестовым, полностью повторяющим характеристики CPU, который появится в магазинах РФ.

Core i3-14100 получит ту же конфигурацию из 4 ядер и 8 потоков, что и его предшественники. Тактовая частота будет увеличена на 100 Мгц, таким образом в максимальном турбо-бусте она достигнет 4,6 ГГц. К сожалению, технология выборочного дополнительного ускорения лучших ядер (Turbo Boost 3.0) все еще недоступна для семейства Core i3.

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Ожидается, что стоимость Core i3-14100 составит $118 против $134 у Core i3-13100. Суммируя вышесказанное, на выходе мы имеем еще более выгодное предложение по соотношению "цена / производительность" в бюджетном сегменте, чем можем получить сейчас.