Топовый CPU для HEDT-сегмента.

Сегодня истек запрет на публикацию результатов тестов производительности Ryzen Threadripper 7000-й серии. И, суда по ним, трон самого мощного процессора для десктопных ПК отныне занимает новейший 96-ядерный 192-поточный Ryzen Threadripper PRO 7995WX.

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Флагман от AMD несет на борту 384 МБ L3-кэша и способен автоматически разгоняться до 5,1 ГГц. Он поддерживает 8-канальную конфигурацию памяти и 128-линий PCI-E 5.0. При разгоне и под высокой нагрузкой огромный теплопакет в 350 Вт без труда способен расширяться до 1000 Вт и более.

Согласно результатам проведенных испытаний Ryzen Threadripper 7995WX занял первое место в бенчмарках, на максимум задействующих все ресурсы процессора. В Blender 3.6 он смог просчитать сцену "Fishy Cat" за 19,21 с., в то время, как более дорогой 56-ядерный Xeon Platinum 8480+ отстал на 88%. Ryzen Threadripper 7995WX также оказался втрое быстрее Ryzen 9 7950X и вчетверо обошел Core i9-14900K.

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По итогу, благодаря непревзойденной скорости работы, Ryzen Threadripper 7995WX становится лучшим выбором для построения высокопроизводительных рабочих станций. Его стоимость в $9999 не должна отпугнуть создателей контента, для которых дорога каждая сэкономленная минута.