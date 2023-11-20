Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 7995WX за $9999 стал самым мощным процессором для ПК
Топовый CPU для HEDT-сегмента.

реклама

Сегодня истек запрет на публикацию результатов тестов производительности Ryzen Threadripper 7000-й серии. И, суда по ним, трон самого мощного процессора для десктопных ПК отныне занимает новейший 96-ядерный 192-поточный Ryzen Threadripper PRO 7995WX.

реклама

Флагман от AMD несет на борту 384 МБ L3-кэша и способен автоматически разгоняться до 5,1 ГГц. Он поддерживает 8-канальную конфигурацию памяти и 128-линий PCI-E 5.0. При разгоне и под высокой нагрузкой огромный теплопакет в 350 Вт без труда способен расширяться до 1000 Вт и более.

Согласно результатам проведенных испытаний Ryzen Threadripper 7995WX занял первое место в бенчмарках, на максимум задействующих все ресурсы процессора. В Blender 3.6 он смог просчитать сцену "Fishy Cat" за 19,21 с., в то время, как более дорогой 56-ядерный Xeon Platinum 8480+ отстал на 88%. Ryzen Threadripper 7995WX также оказался втрое быстрее Ryzen 9 7950X и вчетверо обошел Core i9-14900K.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

По итогу, благодаря непревзойденной скорости работы, Ryzen Threadripper 7995WX становится лучшим выбором для построения высокопроизводительных рабочих станций. Его стоимость в $9999 не должна отпугнуть создателей контента, для которых дорога каждая сэкономленная минута.

#amd #ryzen #threadripper #процессор amd ryzen #7995wx
Источник: phoronix.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вышли 64 и 32-ядерные Ryzen Threadripper 7980X и 7970X — они дешевле и быстрее предшественников
Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7970X и Ryzen Threadripper 7980X оценили в играх
Разогнанный процессор Threadripper PRO 7995WX может набрать 184 тыс. баллов в Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
20
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
29
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
9
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
1
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
В Московской области до конца года откроют завод по переработке пластиковой тары
+
Более 300 украинских спортсменов-мужчин предпочли остаться на Западе – Азаров рассказал почему
2
Эскалация конфликта в Мьянме затронула мирных жителей
1

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
177
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
16
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
6

Сейчас обсуждают

Vorvort
22:40
У Nvidia все видеокарты, кроме 4090, мертворожденные. 4080 и 4070 Ти сняты с производства, что подтверждает мои слова.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
22:38
смотрю ты в каментах засыветился
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Иван Горыныч
22:38
Поспешишь, людей насмешишь сказал Роскосмос и влетел на тусклую стороны Луны обогнав всех и сразу.🤣🤣🤣
США заявляют, что Китай может опередить НАСА в гонке к Луне
Vorvort
22:37
Это твоя карта бесполезная, люди их для игр покупают. Нищеброды могут работать на игровых картах, но это их проблемы. Профи покупают H100 или Radeon Instinct.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Настоящий Мущина
22:36
жалкое зрелище
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Vorvort
22:36
В лучах 4070 Ти сама сливается из - за недостатка видеопамяти. 7900XTX сейчас в лучах близка к 4080, а в растре втаптывает её в грязь.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
22:35
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Олег Ионов
22:34
На -30% по энергоэффективности это супер
Инсайдер раскрыл ключевые характеристики GeForce RTX 50
Вячеслав Эрин
22:34
значит не такие хорошие спецы, раз их заменяют. Будет же круто, если каждый сможет создавать игру по своему вкусу, а не глотать что дают
Microsoft анонсировала ИИ-инструменты для создания игр, чем вызвала недовольство игроделов
Апшеронский скакел
22:32
Отключи файл подкачки и твои 16 Гб сдохнут! Заметь, даже без включеного браузера
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем