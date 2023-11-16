реклама
Компания AMD обновила процессор начального уровня Athlon 3000G, основанный архитектуре Zen из 2017 года. "Новинка" построена на удешевленной версии кристаллов Raven Rigde под названием Dali. Отличие обеих версий друг от друга состоит в том, что последняя поддерживает Windows 11.
реклама
Athlon 3000G образца 2023 года получил новый OPN-код YD3000C6FHSBX, а также модифицированную упаковку. Она выполнена в черно-белом стиле с добавлением оранжевой нотки.
Логотипы Athlon и Zen были удалены, также, как и Radeon Vega, поскольку AMD отказывается от поддержки графической архитектуры Vega, наряду с Polaris. Компания также добавила в коробку полноформатный кулер Wraith Stealth, идущий с моделями Ryzen, взамен предыдущего, более упрощенного.
А в целом же, Athlon 3000G так и остался устаревшим 2-ядерным 4-поточным решением для бюджетных сборок ПК без дискретной видеокарты. Его существование в настоящий момент оправдывает отсутствие в магазинах вменяемого конкурента со схожими характеристиками и стоимостью.