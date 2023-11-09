Пришло время переходить на новое железо

Компания AMD прекращает выпуск регулярных обновлений драйверов и ПО для видеокарт, основанных на GPU Polaris и Vega. Официальное заявление прозвучало недавно, однако, фактически, данное изменение вступило в силу еще в сентябре.

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Программный код в драйвере версии 23.9.3, выпущенном месяц назад, не был единым для Polaris / Vega и RDNA. А версия 23.10.2, вышедшая в середине октября, и вовсе не поддерживала устаревшие GPU. По заявлению компании, какое-то время она продолжит выкладывать полурегулярные обновления с устранением ошибок, но никаких дополнительных функций они больше приносить не будут.

Таким образом, AMD готовится отправить на свалку истории все свои видеокарты, выпущенные до Radeon RX 5000. Что, впрочем, уже происходит по воле разработчиков игр, так как, например, в Alan Wake 2 популярная Radeon RX 580 демонстрирует крайне низкую производительность.

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Изменения также затронут встроенную графику в APU Athlon и Ryzen для сокета AM4, построенную на базе архитектуры Vega. Видеоядро в них, по всей видимости, утратит актуальность раньше, чем процессорная часть.