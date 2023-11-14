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Razg0n
Китайские видеокарты Moore Threads оказались модифицированными PowerVR из начала 2000-х
Мгновенное создание архитектуры GPU с нуля немного настораживает

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Некоторое время назад Интернет пестрел новостями о грандиозных успехах Поднебесной на поприще создания графических ускорителей. Видеокартам от компании Moore Threads пророчили великое будущее, в котором они составят серьезную конкуренцию AMD и NVIDIA.

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Однако, всё это на поверку оказалось ничем иным, как грандиозной аферой. Во-первых, генеральным директором Moore Threads на самом деле является не бывший вице-президент NVIDIA  в Китае (чем хотели обосновать высокую скорость разработки), а подставное лицо, не имеющее с "зелеными" ничего общего.

И во-вторых, архитектура видеокарт Moore Threads S70 и S80 разработана не с нуля, а является перелицованной версией архитектуры PowerVR для десктопных GPU Kyro II, вышедших в 2001 году, перед уходом PowerVR на мобильные платформы.

Kyro II является ровесником NVIDIA GeForce 3 и Radeon 7500, и, естественно, не может в полной мере отвечать современным требованиям к графическим процессорам. Поэтому его немного облагородили, нарастив кол-во ядер и добавив поддержку GDDR6, а также PCI-E, HDMI, DP и пр.

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Ведущие китайские вендоры отказались сотрудничать с Moore Threads, так как по их мнению реальная стоимость "новинок" в разы ниже заявленной, а с подобной маржинальностью работать не выгодно. Впрочем, розничный рынок и не является целевым, так как видеокартами планируется оснащать офисные ПК в госучреждениях.

#nvidia #китай #geforce #radeon #gpu #видеокарта #moore threads #powervr #kyro ii
Источник: youtube.com
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