Геймплей превращается в настоящее слайдшоу, которое в прочих играх не наблюдается даже при использовании встроенного в процессоры видеоядра.

Бывалые геймеры помнят о том, какой фурор в своё время произвел легендарный Crysis. Применение передовых технологий, включая DirectX 10 с доселе невиданными графическими наворотами, стало настоящей революцией во всей игровой отрасли.

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Ни одна существующая на то время видеокарта не могла продемонстрировать достаточный уровень производительности. Даже SLI-бутерброды из таких монстров, как GeForce 8800 Ultra, были не в состоянии переварить лавину из визуальных эффектов, обрушивающихся на геймеров. Фактически, Crysis превратился в своего рода бенчмарк, ставший мерилом скорости новых поколений GPU.

Долгие годы никто из разработчиков не мог отважится на повторение подобного. Ближе всего подошли CD Project с их Cyberpunk 2077, однако дожать ситуацию до предела им не удалось. Бюджетные графические ускорители всё так же продолжали быть актуальными, пусть и с задействованием минимальных настроек.

И, вот, наконец, спустя более, чем 15 лет, в Remedy Entertainment сумели превзойти достижение Crytek. Alan Wake 2 не только поставила на колени топовые видеокарты, но и сделала невозможным запуск игры на относительно свежем, но немного подустаревшем, железе.

К примеру, Radeon RX 580, которая до сих пор с переменным успехом используется многими для прохождения ААА-проектов, в свежей новинке игростроя не способна отрисовать и 1 кадра в секунду на самом минимальном пресете. Геймплей превращается в настоящее слайдшоу, которое в прочих играх не наблюдается даже при использовании встроенного в процессоры видеоядра.

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В общем, можно сказать, что Alan Wake 2 выполнила миссию по очистке рынка от видеокарт, на которых пользователи планировали сидеть десятки лет. Среди них GeForce GTX 900, GTX 1000, Radeon RX 400 / 500, RX Vega, RX 5000 и другие, обладающие высокопроизводительными GPU и большим объемом памяти. Теперь вендоры могут вздохнуть с облегчением, так как вся эта гора "устаревшего хлама" более не будет мешать продвижению новых моделей.