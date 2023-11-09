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Razg0n
Phison сигнализирует о нехватке материалов для производства NAND — эра дешевых SSD подходит к концу
Взлет стоимости устройств хранения информации не за горами

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В последние годы стоимость твердотельных накопителей значительно снизилась. По соотношению "ГБ / рубль" они максимально приблизились к жестким дискам. Казалось, что уже скоро даже самом бюджетном ПК будут стоять высокоскоростные и емкие SSD.

Однако, производитель контроллеров памяти Phison, в настоящий момент являющийся локомотивом рынка дисков с интерфейсом PCI-E 5.0, начал вносить предоплату своим поставщикам для накапливания больших запасов чипов NAND, компания поскольку прогнозирует их нехватку в будущем.

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Утверждается, что предоплата сама по себе поспособствует поднятию цен на флеш-память. Также она приведет к усилению дефицита NAND, что в итоге выльется в существенный скачок цен на твердотельные накопители.

В 2023 году произошло самое быстрое падение стоимости SSD за всю историю. Рынок столкнулся с так называемым кризисом перепроизводства, когда снижение цен стало единственным способом повысить спрос. Некоторые крупные производители, например Samsung, уже приступили к замедлению темпов производства, что в совокупности с недостатком памяти приведет к еще большему сокращению предложения.

Последствия можно наблюдать уже сейчас. Падение стоимости накопителей затормозилось, а некоторые модели даже немного подорожали или вообще исчезли с полок магазинов. Впрочем, во всей этой ситуации есть плюс для производителей, которые несут убытки в условиях перенасыщения поставок — они могут объявить о банкротстве

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Еще весной ведущие производители 3D NAND — Kioxia, Micron, Samsung, SK Hynix и Western Digital теряли миллиарды долларов из-за перепроизводства. Предполагается, что уход множества компаний с меньшим капиталом, но также играющих важную роль в формировании широкого ассортимента продукции, дополнительно раскрутит спираль взлета цен на SSD.

#ssd #цены #nand #phison #флеш-память
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