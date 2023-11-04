Могут себе позволить, будучи крупнейшим производителем памяти NAND

Избыток предложения на рынке твердотельных накопителей привел к падению стоимости SSD на 30% с начала года. Это не понравилось компании Samsung, поэтому в апреле она решила сократить объемы выпуска продукции, а третьему кварталу снижение производства еще более усилилось.

В опубликованном недавно квартальном отчете наблюдаются признаки восстановления индустрии, в том числе благодаря стабилизации спроса на новые продукты. Рост прибыли из-за увеличения объемов сбыта вселило в вендоров надежду в дальнейшее улучшение ситуации.

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Исследования агентства TrendForce говорят о том, что в этом квартале Samsung повысила цены на микросхемы NAND на 10-20%. Данное изменение привело к увеличению стоимости SSD-дисков на 5-13%. При этом южно-корейский производитель не собирается останавливаться, и планирует ежеквартально поднимать цены на 20%, как минимум два раза подряд.

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Таким образом, к середине 2024 года закупочная цена чипов для вендоров вырастет на 44%. Поскольку Samsung доминирует на рынке флеш-памяти, то конкурирующие компании могут последовать её примеру. Учитывая всё это, вероятно, стоит поторопиться с приобретением SSD.