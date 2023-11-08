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Razg0n
Apple утверждает, что 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro 2023 на базе SoC M3 за 1600$ эквивалентны 16 ГБ в ПК
Благодаря архитектурным новшествам.

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Мультитриллионная компания Apple, приносящая миллиарды долларов доходов своим инвесторам, продолжает выпускать устройства, считающимися лучшими в своем классе. В этот раз порадовали любителей тонких, легких, качественных и быстрых ноутбуков, выпустив для них MacBook Pro на новейшем SoC Apple M3.


К сожалению в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Первые пользователи разнесли ультравысокопроизводительный девайс за распайку в нём всего лишь 8 ГБ оперативной памяти. В ответ на критику вице-президент Apple по международному маркетингу Боб Борчерс пояснил, что малый объем ОЗУ не должен беспокоить владельцев MacBook Pro на M3, поскольку новая модель позволяет утилизировать память гораздо эффективнее, чем обычный ПК.

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По словам Борчерса, сравнение с другими системами не корректно, так как в MacBook Pro память имеет унифицированную архитектуру; кроме того, реализовано её сжатие, благодаря чему, в действительности, эти 8 ГБ, фактически, соответствуют 16 ГБ в PC. "Достаточно только попробовать, чтобы увидеть невероятную производительность".

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Цены на 14-дюймовый MacBook Pro 2023 года стартуют с отметки в 1599 долларов, что на 23% превышает стоимость заменяемого им 13-дюймового MacBook Pro на SoC M2. В связи с тем, что новинка ориентирована на использование в профессиональной деятельности, наличие всего 8 ГБ RAM в базовой модели действительно может вызывать вопросы. Унифицированная архитектура подразумевает общий пул памяти для CPU, GPU и NPU (Neural Engine), таким образом, несмотря на все улучшения, производительность системы может довольно быстро упереться в её объем. Поэтому, возможно, имеет смысл доплатить 200$ за 16 ГБ или 400$ за 24 ГБ RAM.

#apple #soc #macbook pro #apple m3 #macbook pro 2023
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