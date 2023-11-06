Новые видеокарты дополнят существующий модельный ряд

Согласно опубликованным ранее отчетам крупнейших вендоров, они не ожидают появления обновленной линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER до конца года. А значит последняя, по всей вероятности, должна выйти в следующем.

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Надежный источник Kopite7kimi, обладающий солидным опытом в публикации утечек от "зеленого лагеря", в очередной раз поделился свежими данными о новинках NVIDIA. На сей раз он утверждает, что компания планирует официально огласить актуальную информацию о SUPER версиях GeForce RTX 4000 на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), ежегодно проходящей с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.

Ранее из-за ковидных ограничений CES приходилось проводить в режиме онлайн, однако в 2024 году организаторы вернутся к физическому формату. Так что на ней вновь примут участие все основные производители комплектующих для ПК.

Как бы это не показалось странным, продукция NVIDIA не входит в список популярных экспонатов. Но, несмотря на данный факт, компания уже забронировала три конференц-зала. Маловероятно, что основное внимание будет уделено конкретно анонсу GeForce RTX 4000 SUPER. Скорее всего, акцент может быть смещен в сторону презентации новых технологий и разработок партнеров, а также освещению инноваций в сфере искусственного интеллекта, главной тематики выставки.

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По предварительным данным, NVIDIA готова представить две или три видеокарты, включая GeForce RTX 4080 SUPER с полноценным GPU AD103, содержащим 10240 CUDA-ядер. Новые модели призваны укрепить позиции компании в сегменте high-end.