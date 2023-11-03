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Razg0n
Власти США окончательно запрещают экспорт GeForce RTX 4090 в Китай с 17 ноября
Та самая невидимая рука рынка.

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Начиная с 17 ноября этого года самая быстрая видеокарта потребительского сегмента, NVIDIA GeForce RTX 4090, более не будет поставляться на территорию КНР, как следует из документов, опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ранее возникла путаница относительно того, будут ли ограничения распространяться на данный GPU, но более поздняя версия документов SEC окончательно подтверждает, что данное событие все же произойдет.

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GeForce RTX 4090 стала жертвой в битве между Америкой и Китаем за доступ к передовым технологиям. Хотя санкционная политика имеет больше смысла для специализированных ускорителей вычислений, таких, как NVIDIA H100, H800, A100, A800, L40 и L40S, в последних двух применяется тот же чип AD102, что присутствует в GeForce RTX 4090 и RTX 6000 Ada Lovelace, поэтому возникает необходимость применить ограничения в том числе и к потребительским устройствам.

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Всё это в конечном счете может привести к тому, что вендоры будут вынуждены перенести производство видеокарт из Поднебесной в другие регионы, например на Тайвань, с соответствующим повышением затрат и стоимости конечного продукта.

#nvidia #сша #китай #технологии #geforce #видеокарта #rtx 4090 #4090 #sec #rtx 6000
Источник: tomshardware.com
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