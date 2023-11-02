Линейка Ryzen 7000 не впечатлила

Начало месяца традиционно ознаменовалось выходом обновленной статистики Steam, которая примерно отражает положение дел в сегменте ПК-гейминга. На сей раз могут огорчиться владельцы CPU от AMD, поскольку процент пользователей продукцией "красного лагеря" стремительно сокращается.

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Всего за один месяц доля процессоров Ryzen рухнула аж на 22%, как можно увидеть из приведенной таблицы. В абсолютном выражении она откатилась на ~5,6%; с подающей надежды 1/3 до привычной 1/4.

При этом количество геймеров, выбиравших "камни" от Intel в качестве основы для построения высокопроизводительных игровых систем, соответственно взлетело на те же ~5,6%. Получается, что игроки спешно избавляются от неоправдавших надежд процессоров Ryzen и переходят на Intel Core.

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Что, впрочем, неудивительно, так как, если даже Core 13-го поколения обходят конкурирующие решения от "красных" в реальных непроплаченных тестах, то недавно вышедшее обновление в лице Raptor Lake Refresh должно показать тотальное преимущество "синих" в играх.