Так как они не тянут новые игры

В последние годы объема видеопамяти, равного 4 ГБ, хватало для запуска абсолютно всех игр. Легендарные Radeon R9 290/390/4XX/5XX и GeForce GTX 970/1050Ti/1060 долгое время позволяли не апгрейдить графическую подсистему ПК.

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Однако, прогресс не стоит на месте, и новые тайтлы взвинчивают системные требования до невиданных ранее высот. Речь идет, разумеется, об Alan Wake 2, которая демонстрирует, какими могут быть современные некст-ген игры, в том числе и с точки зрения визуальной картинки.

Недавнее тестирование от TechPowerUp затронуло тему потребления видеопамяти. Выяснилось, что даже в 1080p на минимальных настройках утилизируется около 7 ГБ VRAM. При задействовании же максимального пресета даже GeForce RTX 4070 не способна разместить все ресурсы игры в данном разрешении.

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Таким образом, Alan Wake 2 отправляет на свалку историии не только те видеокарты, которые не обладают поддержкой технологии Mesh Shading, но и те, что имеют на борту менее 8 ГБ памяти. То есть на сегодняшний день актуальность сохраняют модели от GeForce RTX 2060 SUPER и Radeon RX 6600 и лучше.