В их числе поддержка новой графики

Ядро Linux используется в 2/3 всех ОС в мире, и это без учета различных встраиваемых систем и IoT-устройств; а также в 100% суперкомпьютеров. Поэтому глобальные изменения в нём на самом деле довольно сильно отражаются на векторе развития вычислительных технологий.

реклама

Так, в грядущее обновление до версии 6.7 планируется включить драйвер встроенной графики мобильных процессоров Intel Meteor Lake, который сейчас считается стабильным. Также будет прекращена поддержка архитектуры Intel Itanium IA-64 в связи с ее устареванием и отсутствием активных пользователей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

AMD в свою очередь направила патчи, обеспечивающие поддержку будущих APU / SoC с графикой RDNA3 и / или GPU Radeon RX следующих поколений. Многие, пожалуй, больше всего ожидают внедрение в состав ядра файловой системы Bcachefs. Последняя призвана объединить в себе преимущества XFS в производительности, надежности и масштабируемости с широкими возможностями, предоставляемыми Btrfs и ZFS.