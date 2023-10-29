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Razg0n
Сформирован список изменений, которые прибудут вместе с выходом ядра Linux 6.7
В их числе поддержка новой графики

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Ядро Linux используется в 2/3 всех ОС в мире, и это без учета различных встраиваемых систем и IoT-устройств; а также в 100% суперкомпьютеров. Поэтому глобальные изменения в нём на самом деле довольно сильно отражаются на векторе развития вычислительных технологий.

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Так, в грядущее обновление до версии 6.7 планируется включить драйвер встроенной графики мобильных процессоров Intel Meteor Lake, который сейчас считается стабильным. Также будет прекращена поддержка архитектуры Intel Itanium IA-64 в связи с ее устареванием и отсутствием активных пользователей.

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AMD в свою очередь направила патчи, обеспечивающие поддержку будущих APU / SoC с графикой RDNA3 и / или GPU Radeon RX следующих поколений. Многие, пожалуй, больше всего ожидают внедрение в состав ядра файловой системы Bcachefs. Последняя призвана объединить в себе преимущества XFS в производительности, надежности и масштабируемости с широкими возможностями, предоставляемыми Btrfs и ZFS.

#linux #meteor lake #rdna3 #itanium #bcachefs
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