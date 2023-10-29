В стоке, согласно результатам бенчмарка CPU-Z

Многие компьютерные энтузиасты отдают предпочтение определенному инструментарию измерения производительности центральных процессоров. Например, встроенный в популярную диагностическую утилиту CPU-Z тест CPU позволяет довольно точно сравнивать множество моделей от обоих производителей.

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Вышедший недавно Intel Core i7-14700K, являющийся "наиболее обновленным" в линейке, подвергся тщательному исследованию командой Guru3D. Кроме реальных бенчмарков первый также был проверен и в синтетических тестах, в частности, в том же CPU-Z.

Причем в разгоне с использованием системы жидкостного охлаждения с достаточным теплоотводом. В таких условиях Core i7-14700K набрал приличные 979,3 балла в однопоточном режиме. Для сравнения, флагманский Core i9-14900K в стоковом состоянии выбивает всего 953 балла, что на 2,76% меньше.

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При этом ближайший соперник из стана AMD отстал на внушительные 23,8%. Таким образом, Core i7-14700K можно назвать одним из лучших процессоров для геймеров и энтузиастов. Ввиду огромного запаса в производительности его приобретение сейчас может позволить в дальнейшем перепрыгнуть через сокет 1851 без существенной потери в частоте кадров в играх с течением времени.