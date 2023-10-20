Одна из стратегических задач по укреплению суверенитета страны

На прошедшем заседании Совфеда председатель исполкома Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что во многих играх присутствуют элементы враждебного отношения к РФ. Они пропагандируют антигосударственные ценности, и, поэтому, необходимо навести порядок в этой сфере.

Кремлев предложил перемещать на территорию России игровые серверы и офисы компаний разработчиков. Очевидно, что таком случае желание нарушать закон у создателей пропадет. Единому регулятору будет позволено целиком блокировать доменную зону ".com" с автоматической переадресацией на ".ru".

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Владимир Путин поддержал инициативу, дополнив, что необходимо не только проработать предложение, но и сделать конкретные шаги для решения данной задачи. Как сказал президент, нельзя позволять иностранным компаниям зарабатывать на нас, выставляя в негативном ключе

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Возможно, с введением изменений на законодательном уровне, некоторые популярные игровые проекты могут покинуть российский рынок, или, как минимум, доступ к ним будет заблокирован. Впрочем, компании, которые соблюдают нормы, получат конкурентное преимущество. Кроме того, это придаст дополнительный толчок к развитию отечественной игровой промышленности.