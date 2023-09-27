Бывалые криптовалютчики готовы в подобному развитию событий

Некоторое время назад по сети бродили вести о том, что одна из крупнейших криптовалютных бирж — Binance собирается покинуть рынок РФ, однако полной ясности на этот счет не было. Как сейчас выяснилось, данная информация оказалась правдивой.

В Binance официально заявили, что полностью уходят из России. Правда не единомоментно, процесс сворачивания деятельности может затянуться на год. Бизнес, относящийся к РФ, будет продан централизованному криптообменнику CommEX без возможности обратного выкупа. В настоящее время часть новых пользователей автоматически переводится на новую платформу.

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В последующие несколько месяцев существующие сервисы будут постепенно отключены. После завершения всех процедур пул участников и их балансы будут перемещены на CommEX.

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Как заявили представители биржи, стратегия Binance не совместима с условиями работы в России. Энергия развития криптовалютного Web3 будет направлена на международный рынок с участие более, чем 100 стран.