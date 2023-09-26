Так как последний безнадежно устарел

Компания Samsung готовится к осуществлению настоящей революции на рынке оперативной памяти для ноутбуков. Последние 20 лет в нем правит бал компактный форм-фактор SO-DIMM, который, фактически представляет собой уменьшенный полноразмерный DIMM для ПК.

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С бурным развитием аппаратного обеспечения для мобильных устройств данный инженерный подход утратил свою актуальность. Становясь все более тонкими и энергоэффективными, портативные компьютеры потребовали качественных улучшений в конструкции. Частично этого удалось добиться путем распайки банок памяти прямо на материнскую плату, но в таком случае затруднен апгрейд ОЗУ.

Samsung убивает обоих зайцев сразу, представляя миру новейший форм-фактор LPCAMM. Он призван устранить недостатки как SO-DIMM, так прямого монтажа чипов, объединяя их лучшие черты. LPCAMM позволяет устанавливать компактные, высокоскоростные и энергоэффективные микросхемы LPDDR на небольших размеров текстолит, что, кроме сохранения модульности также повышает ремонтопригодность всего устройства.

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Широкомасштабное тестирование LPCAMM при участии ведущих мировых производителей памяти пройдет в этом году. А уже в следующем новый стандарт будет запущен в массовое производство.