Родное разрешение не имеет смысла

Вышедший недавно Remnant II вызвал шквал критики от геймеров. Создатели намеренно не стали прибегать к оптимизации, положившись на DLSS. Игра создала опасный прецедент, ведь теперь вся индустрия может пойти по этому пути.

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NVIDIA, совместно с CDProjekt Red, поспешила вступиться за Gunfire Games, заявив, что полностью поддерживает наметившуюся тенденцию к отказу от рендеринга в родном разрешении. По словам компании, технологии апскейла шагнули далеко вперед, и было бы неразумно не прибегать к их использованию. Уровень графики постоянно растет, и уже сейчас топовые GPU не в состоянии переварить последние тайтлы в 4K и 60 FPS без применения читерства. Кроме того, в прошлом уже существовали схожие решения, например, мипмаппинг.

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На консолях подобное имело место в эпоху PlayStation 3, когда даже 1080p было недостижимым. В настоящее время честное 4K-разрешение — редкость, и зачастую достигается путем натягивания более низкого разрешения с полировкой при помощи FSR.