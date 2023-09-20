Intel берет пример с лидера процессорного рынка

Портал Igor'sLAB опубликовал фотографии трехмерных изображений сокета LGA 1851. Хотя какой-либо смысловой нагрузки данное сообщение не несет, некоторым было любопытно увидеть, что из себя примерно представляет преемник LGA 1700.

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Платформа LGA 1851 нацелена на ликвидацию отставания от AMD. Процессоры Arrow Lake будут поддерживать конфигурацию PCI-E 5.0 16+4, что позволит устанавливать в систему графический адаптер и SSD с интерфейсом пятой версии. В отличие от текущей ситуации, когда доступно лишь 16 линий PCI-E 5.0 для видеокарты. Впрочем, проблема не носит существенный характер ввиду отсутствия в настоящий момент доступных решений с PCI-E 5.0.

Новые CPU будут располагать максимум 8 и 16 E-ядрами, хотя обновление в лице Panther Lake может принести увеличение их количества. Также платформа LGA 1851 рассчитана на поддержку исключительно памяти стандарта DDR5.

Список чипсетов включает Z890, B860, H810, W880 и Q870. Отказ от H870 обусловлен унификацией с моделями от AMD. Кроме прочего, сообщается, что новый сокет будет совместим с большинством кулеров, подходящих для LGA 1700.