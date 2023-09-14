Повод купить новенький iPhone 15. Его еще не проверили.

Французское агентство по регулированию радиочастот ANFR провело исследование смартфона Apple iPhone 12 и выявило превышение допустимой энергии поглощения (SAR). Согласно нормам, последняя не должна превышать 4 Вт на 1 кг, но iPhone 12 излучал 5,74 Вт, что больше допустимого уровня на 43,5%. Сразу же после этого модель была снята с продаж по всей стране.

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Немецкий регулятор BNetzA присмотрелся к действиям коллег, заявив, что также проведет испытания, если французы продвинутся достаточно далеко в своих опытах. В Бельгии, Нидерландах и Италии также были встревожены опубликованными результатами.

Apple со своей стороны настойчиво отрицает потенциальную возможность нанесения вреда организму из-за использования iPhone 12. Компания предоставила ANFR множество отчетов о проведенных ее исследованиях, а также данные от сторонних лабораторий, подтверждающие соответствие продукции международным стандартам SAR. Apple планирует и дальше сотрудничать с агентством, отстаивая свою позицию.

Учитывая то, что iPhone 12 вышел более трех лет назад, запрет на его реализацию вряд ли окажет существенное влияние на доходы купертиновцев, получаемые в Европе, размер которых составляет 95 млрд долларов.