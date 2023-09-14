Благодаря высочайшим скоростным характеристикам

Корпорация Intel продолжает развитие стандарта Thunderbolt, запланировав на следующий год выпуск Thunderbolt 5. Скорость передачи данных удвоится относительно четвертой версии и достигнет 80 ГБит/с (10 ГБ/с). Переход в специальный режим разгоняет поток до 120 ГБит/с, при приеме на 40 ГБит/с, с ограничением на длину кабеля до 2м.

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Thunderbolt 5 поддерживает два монитора с разрешением 8K или 4K со 144 Гц. В меньших разрешениях максимальная частота ограничена 540 Гц. Также посредством нового разъема можно подсоединять устройства, обычно подключающиеся напрямую через PCI-E, например внешние видеокарты или боксы с накопителями. Кроме прочего в нем реализовано расширение лимита мощности для питания девайсов со 140 до 240 Вт, что обеспечивает более быструю зарядку.

Thunderbolt 5 обратно совместим с Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB 4 и USB 3. Ожидается, что первыми, кто оценить новинку, станут геймеры и создатели контента. Также не исключено, что с состоявшимся переходом Apple iPhone на USB-C, будущие модели "яблочных" смартфонов перейдут с Thunderbolt 4 на Thunderbolt 5.