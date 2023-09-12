Мастерство игры в CS и DotA также важны, так и точные науки

Многие слышали от своих родителей вечную мантру о вреде компьютерных игр. Взрослые, в массе своей выросшие в отдалении от цифровой цивилизации, видели в них исключительно бесполезную трату времени своих чад.

Вместе с тем, подростки, рано освоившие онлайн-проекты, к настоящему моменту имеют преимущество перед своими сверстниками, когда дело доходит до оценки знаний и умений абитуриентов, поступающих в ВУЗы.

реклама

Так, президет Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит заявил, что учебные заведения уже начали прибавлять баллы поступающим, если последние имеют киберспортивный разряд по какой-либо дисциплине, будь-то Counter-Strike, Dota 2 и пр.

Соответствующие навыки потребуются студентам непосредственно в стенах университетов. Сейчас в них создаются целые направления по развитию киберспорта, что в том числе включает в себя выделение аудиторий для проведения тренировок. В процессе обучения формируются подготовленные команды, которые будут принимать участие в национальных турнирах.