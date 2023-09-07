Геймерам следует обновиться, прежде чем прикасаться к современным ААА-играм

Долгожданный эпический космосим Starfield, наконец, вышел, и миллионы ПК-геймеров ринулись скачивать новинку, чтобы с головой окунуться в захватывающие блуждания по виртуальным планетам. К сожалению, многие из игроков, привыкшие, что их GeForce GTX 1060 тянет все игры, были немного расстроены наблюдаемой на мониторе частотой кадров.

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Это потянуло за собой шквал негативных отзывов, направленных в сторону разработчиков. Создателей Starfield обвинили в слабой работе на оптимизацией игры и выпуске в продажу сырого продукта. В ответ на выпады генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард заявили, что Starfield оптимизирована и работает отлично. Она представляет собой некст-ген игру, несущую под капотом продвинутые технологии, что подразумевает повышенные системные требования, поэтому, цитата, "вам, возможно, нужно обновить свою систему".

В Microsoft считают запуск Starfield крайне успешным, что подтверждается статистикой Steam. Игроки завалили новинку игропрома хвалебными отзывами и вывели ее в топ-1 продаж цифровой площадки.