Потенциал архитектуры RDNA3 начинает раскрываться все больше

Издревле геймеры старались обходить за километр видеокарты Radeon, поскольку последние не могли конкурировать с GeForce по производительности в играх, поддержке современных технологий и отточенности ПО. Единственным сомнительным плюсом поделок от AMD / ATI оставалась чуть более низкая цена.

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Однако, начиная с архитектуры GCN 1.0, у красного лагеря появился дополнительный козырь в рукаве — раскрывающийся с течением времени потенциал. Благодаря ему видеокарты Radeon по прошествии нескольких лет с момента выхода стали демонстрировать существенный прирост относительно сверстников из стана "зеленых".

Сохранение данной тенденции можно наблюдать и в наши дни. Так, в нашумевшей Starfield флагманская Radeon RX 7900 XTX с изначальной рекомендованной ценой в 999$ обошла топ от NVIDIA в лице GeForce RTX 4090 с MSRP в 1599$. А совсем недавно массово валявшаяся на вторичке по 35 тысяч рублей Radeon RX 6800 XT опередила GeForce RTX 4070 Ti, которая новая сейчас стоит почти в три раза дороже.

В общем, получается, что дальновидным геймерам действительно лучше выбирать видеокарты, основанные на GPU от AMD. При постепенном моральном устаревании на первый план выходит именно как можно более высокий FPS, а не наличие различных "улучшайзеров" картинки, которые к тому же могут утратить свою актуальность в игровых новинках будущего.