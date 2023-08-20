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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
Его смелкалке можно только позавидовать

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Курс доллара подрос, а вслед за ним и стоимость ПК комплектующих. Но умеющие вертеться граждане нашили выход из положения. Так один геймер, приобретший часть железа до взлета цен, а после округливший глаза на новые, творчески подошел к проблеме, собрав систему с прицелом под дальнейший апгрейд. Он здраво решил, что сейчас можно заложить основу для сборки высокопроизводительной системы, чтобы впоследствии, дооснастив ее нужными деталям, получить мощный игровой ПК.

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Общий бюджет по итогу составил примерно 45000 рублей. У многих могут возникнуть сомнения, не маловата ли сумма для подобной затеи? Однако судя по тому, что результат превзошел все ожидания, ее оказалось более, чем достаточно.

В качестве компонентов выступили: материнская плата ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4, процессор Core i5-12400F, оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 2x16 GB, твердотельный накопитель ADATA LEGEND 750 M.2 на 500 GB, кулер ID-COOLING SE-226-XT ARGB в белом исполнении с 6 тепловыми трубками и 120 мм вентилятором, качественный блок питания Chieftec CORE 600W с золотым сертификатом, построенный на платформе CWT, белый корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3, пара белых вентиляторов ZF-12025-ARGB, а также временная б/у видеокарта MSI GeForce GT 1030 LP, стоимостью 1500 р.

Тестирование получившейся сборки показало, что она не способна тянуть современные игры даже на самых минимальных настройках в разрешении 720p и FSR в режиме ультра производительность. К сожалению даже в таком "мыле" средняя частота кадров проседает ниже 20 FPS.

Однако цели в этом и не было. Задача стояла в построении заготовки для мощной сборки, с чем энтузиаст прекрасно справился. Остается надеяться, что в будущем он не столкнется с кратным повышением стоимости видеокарт, и к моменту их удешевления весь комплект не окажется на свалке из-за морального устаревания.

Источник:  Nitroxsenys

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#цены #гейминг #комплектующие
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