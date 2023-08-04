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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Контрабандист привязал к себе 68 смартфонов iPhone с целью перенести через границу, но был пойман
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Контрабанда в Китае имеет место, как и в любой другой стране, поскольку торговля импортом без уплаты налогов приносит преступникам солидную прибыль. Это толкает людей на совершение подобных действий, несмотря на высокую вероятность быть пойманным и понести заслуженное наказание.

Так, недавно сотрудники таможенной службы порта Цинмао заметили мужчину с подозрительной походкой, идущего по полосе для тех, у кого нет вещей для декларирования. Они уже точно знали, что их ждет, так как месяцем ранее здесь был задержан гражданин с 306 процессорами, закрепленными на теле.

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Участвовавший в последнем инциденте 68-летний  мужчина по всей видимости считал, что сможет лучше справиться с подобной задачей. Но вместо процессоров привязал скотчем к животу и голеням смартфоны Apple iPhone в количестве 68 единиц.

Это довольно значительный объем техники, поэтому неудивительно, что таможенники заподозрили неладное. Ранее уже были схожие случаи, например неудачная попытка проноса 420 SSD на сумму 3 млн рублей.

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#iphone #таможня #контрабанда
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