Новый игрок в верхнем сегменте

PELADN широко известна российским геймерам по многочисленным рефабам, "состряпанным на коленке" из бывших в употреблении GPU. По всей видимости, компания решила не стоять на месте и запустила собственные линейки ARMOUR и TAICHI, с оригинальным дизайном и системой охлаждения.

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Пока что производитель ограничивается выпуском видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA и Radeon RX 6000. Ранее PELADN уже презентовала GeForce RTX 4070 TAICHI и Radeon RX 6500 XT ARMOUR. Теперь пришла очередь GeForce RTX 4080, отнесенной к серии ARMOUR.

GeForce RTX 4080 ARMOUR не вносит каких либо изменений в дизайн чипа AD103 и 16 ГБ памяти GDDR6X, сохраняя характеристики, заданные NVIDIA по умолчанию, включая тактовые частоты и TDP в 320 Вт. Длина видеокарты составляет 340 мм, а толщина — 65 мм, следовательно она занимает три слота. За охлаждение отвечают в том числе три осевых вентилятора с переработанной конструкцией лопастей. Какая либо подсветка отсутствует, что подчеркивает сдержанный и эстетичный стиль GeForce RTX 4080 ARMOUR.