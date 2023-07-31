Двукратный объем памяти позволит видеокарте раскрывать свой потенциал в течение многих лет

Знаменитый китайский производитель PELADN, прославившийся выпуском доступных решений на базе GPU от AMD и NVIDIA, продолжает экспериментировать с железом, выпуская на свет все более интересные продукты. На сей раз компания решила проапгрейдить бюджетную Radeon RX 6500 XT, увеличив размер ее видеобуфера в два раза, со штатных 4 до внушительных 8 ГБ.

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PELADN RX 6500 XT ARMOR 8 ГБ получила оригинальный дизайн и конструкцию, включающую два вентилятора и бэкплейт, который обычно является прерогативой моделей более высокого ранга. Печатная плата оборудована двумя разъемами вывода изображения, а слот PCI-E, несмотря на полноформатную реализацию, все также ограничен 4-мя линиями PCI-E 4.0. Кроме прочего, присутствует символический заводской разгон с 2685/2825 МГц до 2695/2855 МГц.

По мнению некоторых экспертов, 8 ГБ VRAM для не слишком производительного GPU "NAVI 24" являются избыточными, особенно в сочетании с 64-битной шиной. Однако, другие видят в этом заложенный потенциал, с возможностью в будущем повышать настройки текстур в играх, что значительно улучшит визуальную составляющую последних.