Так как они работают не совсем корректно

Создатель ядра Linux Линус Торвальдс пришел в ярость от бесконечных сообщений об ошибках, вызванных сомнительной реализацией аппаратного генератора случайных чисел "hwrng" в модуле fTPM, встроенном в последние поколения процессоров AMD Ryzen.

Приложения обращаются к "hwrng" за получением надежных ключей, используемых в системах защиты, например при шифровании дисков. Несмотря на недавнее внесение исправлений в прошивки материнских плат, проблема подвисания систем все еще проявляется у некоторых пользователей.

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Торвальдс считает, что загвоздка кроется в "кривом" ПО AMD. Функция "hwrng" по видимому как-то связана с UEFI на глубинном уровне, возможно, разработчики использовали "ужасную глобальную блокировку", приводящую к проблемам синхронизации.

Линус не видит смысла в fTPM и призывает заблокировать его использование в Linux. Многие участники сообщества Open Source солидарны с лидером проекта и не приветствуют активацию fTPM в ОС по умолчанию для всех, без возможности отключения с помощью параметров ядра.