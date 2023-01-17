Украинский пропагандист покинул корабль.

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Одной из главных тем в украинских политических кругах и общественности сегодня стало известие об уходе Алексея Арестовича со своей должности советника главы офиса президента Украины.

На своей страничке в социальной сети Арестович прокомментировал своё увольнение следующим образом.

Якобы ошибка, о которой идёт речь это недавний комментарий советника по поводу попадания 14 января ракеты в жилой дом в Днепре, где по информации украинских властей погибли несколько десятков человек. Арестович заявил, что это была российская ракета, которая сбилась с курса из-за попадания в неё украинской ПВО. После такой неугодной украинской власти информации вокруг персоны Арестовича разгорелся самый настоящий скандал с призывами привлечь его к ответственности, а депутаты Верховной рады даже организовали сбор подписей за его отставку. Решив опередить события, он написал заявление по собственному желанию.

По заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова гибель людей стала результатом работы украинских ПВО.

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Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины по вопросам обороны, безопасности и стратегических коммуникаций. Он известен как актёр и блогер, военно-политический обозреватель, пропагандист украинской власти, завсегдатай интернет СМИ и соцсетей. Прославился в том числе распространением скандальной информации.